إكمال القبة الجديدة للإمام الحسين ع

2019/07/14 | 22:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- النبأ للأخبار/ كشفت اللجنة الإيرانية لإعادة إعمار العتبات المقدسة، اليوم الاحد، عن إكتمال العمل في مشروع تشييد القبة الجديدة لمرقد الإمام الحسين (ع) ونقلها إلى كربلاء المقدسة في العراق.وقال رئيس اللجنة الايرانية حسن بلارك، في تصريح نشرته وكالة انباء "فارس"، إنه "وبالتزامن مع ذكرى مولد الإمام علي الرضا (ع) فقد تم اتخاذ الخطوة الأولى لنقل وتركيب القبة الجديدة لمرقد الإمام الحسين (ع) من قبل اللجنة الإيرانية لإعادة إعمار العتبات المقدسة فرع كرمان جنوب ايران"، مضيفاً ان "المهندسين الإيرانيين قدموا ضمانات تقوم على مقاومة القبة أمام التأثيرات المناخية وغيرها على مدى 300 إلى 400 عام"، مشيراً إلى "تمتعها بإمكانية الفتح والغلق".

وأشار الى أن القبة "اجتازت مراحل عديدة تتمثل بصنع الهيكل المعدني واللبنات النحاسية المطلية بالذهب ومن ثم نقلها إلى كربلاء المقدسة"، موضحاً الى انه "تم تصنيع القبة المذكورة على أيدي المهندسين الإيرانيين".

ولفت الى أنه "تم ربط أجزاء هيكل القبة بواسطة البراغي کما تجتاز المرحلة الأخيرة من تصنيعها والتي تتمثل بطلائها بالذهب الخالص"، مبيناً الى انه "تم التمهيد لنقل القبة وتركيبها في كربلاء المقدسة".انتهى/س

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