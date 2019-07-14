بقرار مثير للجدل وخطأ حارس المرمى.. تونس تودع أمم أفريقيا

2019/07/14 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]تسبب خطأ جديد من حارس مرمى منتخب تونس، في خروج منتخب "نسور قرطاج" من كأس الامم الأفريقية، الأحد، بعد هزيمتها بالوقت الإضافي أمام السنغال.

وسجل المنتخب السنغالي هدفا قاتلا في نهاية الوقت الإضافي الأول، بعد أن أفلتت الكرة من يدي الحارس المعز حسن، لترتطم برأس المدافع ديلان برون وتدخل المرمى.وأثار حكم المباراة الإثيوبي باملاك تيسيما، جدلا كبيرا، بعد أن ألغى ركلة جزاء واضحة لتونس، بعد أن لمست الكرة يد لاعب السنغال إدريسا غاييه في الدقيقة 115.وبعد أن احتسب الحكم ركلة جزاء، عاد وألغاها بعد مشاهدة إعادة الفيديو (الفار).وكان الفريقان تعادلا بنتيجة 0-0 في الوقت الأصلي، بعد أن أضاع كل منهما ركلة جزاء، حيث أضاع فرجاني ساسي لتونس بالدقيقة 72، قبل أن يضيع هنري سايفيه للسنغال بالدقيقة 78.وقدم المنتخب التونسي عرضا قويا أمام "أسود التيرانغا"، وكان قاب قوسين أو أدنى من التأهل، لكن خطأ الحارس حسن أهدى الفوز للسنغاليين.وعانى المنتخب التونسي كثيرا من أخطاء الحراس خلال البطولة، حيث تسبب فاروق بن مصطفى بهدف في الافتتاح، ثم ارتكب بديله المعز حسن سلسلة من الأخطاء، آخرها كانت أمام السنغال.وتنتظر السنغال الفائز من لقاء الجزائر ونيجيريا لاحقا اليوم، في نهائي أفريقي مرتقب الجمعة القادم.

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