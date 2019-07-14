2019/07/14 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]طالبت كتلة مستقلون الجهات الحكومية العمل سريعاً على غلق محال بيع الملابس العسكرية وحصرها بالجهات المعنية فقط.

وذكرت الكتلة في بيان، ان "إنتشار محال بيع البدلات والمستلزمات العسكرية في عدة أماكن من العاصمة والمحافظات أمر غير صحيح ويجب العمل على إيقافها وغلقها".واضاف، ان "المجاميع الارهابية والاجرامية تستغل هذا الامر للقيام باعمالها الارهابية والاجرامية والغاية منها زعزعة الامن والاستقرار الداخلي".وطالبت الكتلة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة باصدار أمر بغلق هذه المحلات وتفعيل منافذ رسمية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية لتزويد منتسبيها بما يحتاجوه من ملابس ومستلزمات.انت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة برلمانية تطالب بغلق محال بيع الملابس العسكرية وحصرها بالجهات المعنية فقط) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة برلمانية تطالب بغلق محال بيع الملابس العسكرية وحصرها بالجهات المعنية فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).