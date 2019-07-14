2019/07/14 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: oCAKuBQhZA0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #سهراية | موقف صعب تعرض الفنان محمد عبد الجبار له من إحدى المعجبات على المسرح) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #سهراية | موقف صعب تعرض الفنان محمد عبد الجبار له من إحدى المعجبات على المسرح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ام بي سي العراق).