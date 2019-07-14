“سوني” تطلق هاتفا أنيقا بقدرات مميزة

2019/07/14 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سرّبت بعض المواقع المختصة بشؤون التقنية بعض المعلومات التي تتعلق بشكل ومواصفات هاتف Sony Xperia 2 المنتظر أن يطرح في الأسواق قريبا.

وبالنظر للصور المسربة يمكن أن نلاحظ أن الهاتف سيأتي بهيكل أنيق، مزود بشاشة كبيرة بإطارات ضيقة، وكاميرا أساسية ثلاثية العدسة موضوعة على الواجهة الخلفية بشكل عمودي.

ومن المفترض أن يأتي هذا الهاتف بشاشة LED بمقاس 6.1 بوصة، بأبعاد “9:21″، ويزود بمنفذ USB Typе-C للشحن ونقل البيانات، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، تعمل مع ميزة الشحن السريع، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع موضوع على الحافة الجانبية للهيكل.

كما سيتعامل مع البيانات بسرعة بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 855، أقوى معالجات الهواتف حاليا، وذاكرة وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128/256 غيغابايت، قابلة للتوسيع باستخدام بطاقات ذاكرة خارجية.

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