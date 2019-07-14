2019/07/14 | 22:55

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مراسل آفاق ..



سقوط قذائف هاون على قرية في ديالى

افاد مراسل افاق في محافظة ديالى عن سقوط قذائف هاون على قرية

الهويدر في بعقوبة .

واضاف مراسلنا ، ان قذائف هاون سقطت على قرية الهويدر في قضاء

بعقوبة بمحافظة ديالى دون ان تسفر عن اي اضرار مادية او بشرية.

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