سقوط قذيفتي هاون على قرية “الهويدر” شمال شرقي بعقوبة

2019/07/14 | 22:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد مدير ناحية العبارة في محافظة ديالى عدنان ملا جواد التميمي، الاحد، سقوط قذيفتي هاون على قرية شرقي الناحية.وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “قذيفتي هاون سقطتا في قرية الهويدر شرقي ناحية العبارة(14كم شمال شرق بعقوبة) دون اي اصابات او اضرار مادية”.واضاف التميمي، ان “الهويدر تعرضت مؤخرا الى تكرار الاستهداف […]

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