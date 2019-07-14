الصحة تعلن اغلاق اربع محال تجارية لبيع المنحفات المحظورة في الكاظمية

2019/07/14 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة الصحة، الاحد، اغلاق اربع محال تجارية لبيع المنحفات

المحظورة في مدينة الكاظمية شمالي بغداد.

وقالت الوزارة في بيان “النور نيوز” نسخة منه،

إن “فريقا مشتركا من قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة في دائرة تفتيش وزارة الصحة

ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية تمكن من اغلاق اربع محال كانت تستخدم

لبيع المنحفات المحظورة في مدينة الكاظمية ب‍بغداد”.

واضافت الوزارة، “كما تحفظ الفريق على الموجودات كافة

وتم القاء القبض على اصحابها وفق اوامر قضائية”.

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