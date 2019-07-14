2019/07/14 | 22:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
يتبع ..........
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وزير الكهرباء ينفي خبر استقالته: تم تهكير صفحتي على الفيس بوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وزير الكهرباء ينفي خبر استقالته: تم تهكير صفحتي على الفيس بوك
يتبع ..........
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وزير الكهرباء ينفي خبر استقالته: تم تهكير صفحتي على الفيس بوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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