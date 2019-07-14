2019/07/14 | 22:58

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وزير الكهرباء ينفي خبر استقالته: تم تهكير صفحتي على الفيس بوك

يتبع ..........





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