2019/07/14 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، العثور على وكر ونفق كانا يستخدمان من قبل عصابات داعش في كركوك.وقالت الخلية في بيان تلقى “النعيم نيوز” نسخة منه، أنه “وفقاً لمعلومات دقيقة، قوة من مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وكالة الاستخبارات، عثرت على وكر ونفق كانا يستخدمان من قبل عصابات داعش الإرهابية في وادي السحل وقرية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على وكر ونفق كانا يستخدمان من قبل عصابات داعش في كركوك النعيم نيوز.

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