الجمارك تكشف عن محاولات لمصادرة جهودها وتؤكد: ماضون بتعظيم الإيرادات المالية

2019/07/14 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الهيئة العامة للجمارك، الأحد، عن محاولات لمصادرة جهودها، فيما اكدت أنها ماضية بتعظيم الإيرادات المالية.

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