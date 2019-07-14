2019/07/14 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

يهتم الكثيرون خلال مواسم الحر بتنظيم البراد، كي يتسع لكل المواد الغذائية والمشروبات، التي يمكن أن تتلف.



ولكن يجب معرفة أن البراد لا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير.. لا تضع هذه الأطعمة في البراد أبداً) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير.. لا تضع هذه الأطعمة في البراد أبداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).