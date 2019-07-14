وزير الكهرباء يقدم استقالته الى عبد المهدي … ومصادر تؤكد “تهكير” صفحته في “فيسبوك”

2019/07/14 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد نشر وزير الكهرباء، الاحد، على صفحته في الفيس بوك منشوراً يؤكد فيه تقديمه استقالة الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بسبب عدم قدرته على توفير الكهرباء، في حين بينت مصادر ان الخبر غير دقيق و ان الصفحة تم “تهكيرها” من قبل عناصر مجهولة.

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