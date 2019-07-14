روحاني يضع ثلاثة شروط للدخول بمفاوضات مع الإدارة الاميركية

2019/07/14 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وضع الرئيس الإيراني حسن روحاني، ثلاثة شروط للبدء بإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة.

وأكد روحاني في تصريح، ان بلاده تؤمن بالحوار، وهي على استعداد للدخول بمفاوضات مع الإدارة الأميركية، شرط ان ترفع الأخيرة العقوبات المفروضة على بلاده، وتنهي الضغوط التي تمارسها على طهران، إضافة الى عودة الولايات المتحدة الى الالتزام بالاتفاق النووي، مبينا في الوقت ذاته ان سياسة ضبط النفس التي تلتزم بها طهران، لن تستمر الى اجل غير محدد.

وأضاف روحاني ان ايران تمر بظروف صعبة، لكن الأمور تحسنت بالمقارنة مع الشهرين الماضيين، لافتا الى ان طهران لن تستسلم للعقوبات المفروضة عليها، وستغير استراتيجية الهدوء وضبط النفس، الى التصرف بردود أفعال مماثلة حسب تعبيره.

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