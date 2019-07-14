وزير الكهرباء يكشف حقيقة إستقالته

2019/07/14 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف وزير الكهرباء، لؤي الخطيب حقيقة تقديم استقالته الى رئيس الحكومة عادل عبد المهدي.

ونفى الخطيب في تغريدة له على تويتر استقالته وقال: "تم اختراق صفحة الفيسبوك الشخصية وخبر استقالتي غير صحيح".وكانت أنباء قد ترددت عن تقديم وزير الكهرباء لؤي الخطيب، إستقالته مساء اليوم الأحد الى رئيس الوزراء بسبب زيادة ساعات قطع التيار الكهربائي مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة في هذه الأيام.انتهى

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