2019/07/14 | 23:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسنكر الهيئة العامة للكمارك الخطاب القائم على مصادرة جهود المخلصين من رجالاتها وتوضح انه من المؤسف ان يعمد المتكئون على ارائكهم الى نسف جهود العاملين دون ادنى موضوعية وان يسعى الجالسون في الظل الى تقليل من جهود موظفي الكمارك الذين يقضون نهارهم في اشعة الشمس الحارقه وان يعمدوا الى ممارسة الوصاية والحلول ومصادرة انجازات الهيئة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك … ماضون بتعظيم الايرادات ولن توقفنا محاولات البعض في مصادرة جهودنا) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكمارك … ماضون بتعظيم الايرادات ولن توقفنا محاولات البعض في مصادرة جهودنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).