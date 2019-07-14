2019/07/14 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الكهرباء لؤي الخطيب ينفي استقالته ويؤكد ان صفحته على الفيسبوك تم تهكيرها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/14 | 23:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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