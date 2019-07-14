الكعبي لأهالي ديالى : تعاونوا مع الأجهزة الأمنية لترسيخ الاستقرار وعدم السماح للارهاب بالعودة

2019/07/14 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الاحد، ابناء محافظة ديالى بالتعاون الجاد والدائم مع مختلف صنوف وتشكيلات القوات المسلحة لترسيخ حالة الشعور بالأمن والاستقرار وعدم السماح بعودة الارهاب الى المحافظة او ارباك الوضع الامني فيها .

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