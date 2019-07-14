الخطيب ينفي عبر تويتر: صفحتي على “فيسبوك” تم “تهكيرها” واستقالتي غير صحيحة

2019/07/14 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ نفى وزير الكهرباء لؤي الخطيب، اليوم الاحد، خبر استقالته مؤكداً ان صفحته على الفيس بوك تم تهكيرها.

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