وزير الكهرباء: اضع استقالتي تحت تصرف عبد المهدي لعدم قدرتي على توفير الكهرباء للشعب

2019/07/14 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ أعلن وزير الكهرباء لؤي الخطيب على صفحته الخاصة “فيسبوك” انه وضع استقالته تحت تصرف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لعدم قدرته على توفير الكهرباء للشعب.

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