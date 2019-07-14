لؤي الخطيب يستقيل على فيس بوك و متمسك بالوزارة على تويتر – صور

2019/07/14 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : تفاعل آلاف المغردين على على منصات سوشيال ميديا مع اعلان لؤي الخطيب على فيس بوك استقالته ووضعها امام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لقبولها من عدمها ، وتفاعل مع البوست عشرات من سياسيين و نواب على مجاميع نخبة سياسية و صحفية و نشطاء على واتس اب .وبعد نحو ساعة من تداول […]

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