الكعبي يدعو لتحصين المؤسسة الامنية من المسيئين ويوجه رسالة الى اهالي ديالى

2019/07/14 | 23:29

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بغداد اليوم _ بغداد

دعا النائب الاول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، الاحد (14 تموز 2019)، الى تحصين المؤسسة الامنية من المسيئين، فيما وجه رسالة الى اهالي محافظة ديالى.وقال الكعبي خلال زيارته مقر قيادة فرقة المشاة الخامسة في ديالى، أنه "يجب تشخيص المناطق التي تنتشر فيها الخلايا الإرهابية وتفعيل عنصر المباغتة في مطاردتها والقضاء عليها، اضافة الى تحصين المؤسسة الأمنية من المسيئين، والتركيز على التعامل مع المعلومات الاستخبارية بكل دقة وجدية وتفاعل، وتفعيل مذكرات القبض بحق المطلوبين".

وطالب الكعبي، "ابناء محافظة ديالى الى التعاون الجاد والدائم مع مختلف صنوف وتشكيلات القوات المسلحة لترسيخ حالة الشعور بالأمن والاستقرار وعدم السماح بعودة الارهاب الى المحافظة او ارباك الوضع الامني فيها".

بغداد اليوم - بغداد

نفى وزير الكهرباء لؤي الخطيب، الاحد (14 تموز 2019)، خبر استقالته من منصبه، مبينا أنه تم تهكير صفحته على الفيس بوك.

وقال الخطيب في تغريدة له على حسابه في تويتر، إنه "تم اختراق صفحة الفيسبوك الشخصية وخبر استقالت

بغداد اليوم _ متابعة

دعا الاتحاد الوطني الكردستاني، الاحد (14 تموز 2019)، جميع مكونات كركوك، الى انتخاب مرشحه طيب جبار امين، لمنصب المحافظ، فيما اشار الى أنه ليس من الضروري اعادة البيشمركة الى داخل المحافظة.

وقال المتحدث باسم الاتحاد، سعدي احمد ب

بغداد اليوم _ ديالى

كشف النائب عن محافظة ديالى فرات التميمي، اليوم الأحد، عن "صفقة" لبيع منصب مدير دائرة استثمار ديالى، فيما دعا أعضاء مجلس المحافظة إلى التصدي لها، واختيار شخصية كفوءة لشغل المنصب.

وقال التميمي في حدي

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