الدفاع المدني يخمد حريق اندلع في بناية قيد الإنشاء وسط البصرة

2019/07/14 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، عن اخماد حريق نشب في بناية قيد الإنشاء وسط البصرة.

وقالت المديرية في بيان تلقته"العهد نيوز" ، إن

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