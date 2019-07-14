2019/07/14 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اكد مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم الاحد، سقوط قذيفتي هاون على قرية زراعية شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر في حديث ان "قذيفتي هاون

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