الإعلام الأمني: ضبط أسلحة وصواريخ لداعش بكركوك

2019/07/14 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/تمكنت الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، عن ضبط وكر ونفق لتنظيم داعش، تحتوي على صواريخ وأسلحة في محافظة كركوك.وقالت الخلية في بيان اطلعت عليه وكالة النبأ للأخبار، إنه "وفقاً لمعلومات دقيقة، قوة من مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وكالة الاستخبارات، عثرت على وكر ونفق كانا يستخدمان من قبل التنظيم، في وادي السحل وقرية نوكيط ضمن محافظة كركوك، وبداخلهما (١٥ صاورخا من نوع كاتيوشا، وهاتفين ناقلين يستخدمان للتفجير و٤ قنابر هاون ١٢٠ ملم و٥ قنابر مدفع ٥٧ ملم و٤ قنابر تحمل من قبل الطائرات المسيرة وقنبرة هاون دخان ٦٠ ملم و٤ قنابر مدفعية)".

واضافت الخلية، أن "القوة عثرت أيضاً على ملابس مدنية واخرى عسكرية وارزاق جافة ولوح طاقه شمسية تستخدم لشحن البطاريات والموبايلات ورمانة يدوية ومخزني عتاد بندقية، وقد تم تدمير الوكر وردم النفق دون حادث يذكر".انتهى/س

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