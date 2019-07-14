صحة خبر وفاة مشعان الجبوري

2019/07/14 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتشر في الساعات القليلة الماضية خبر وفاة مشعان الجبوري في العراق .



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وبعد مراجعة العديد من المواقع والتواصل مع العديد من الشخصيات البارزة في العراق

اتضح ان الخبر غير صحيح حتي هده الحظة وان صحة مشعان الجبوري جيدة

مشعان الجبوري هو سياسي عراقي مثير للجدل كان مقيم في سوريا ثم عاد إلى العراق.



ولد مشعان الجبوري في الشرقاط جنوب الموصل لعائلة تنتمي إلى آل جبور.



فر من العراق خلال الحرب العراقية الإيرانية واستقر في سوريا مؤيدا لنظام صدام حسين.



وعاد مجددا إلى العراق بعد الأحتلال الأمريكي ليعين حاكما للموصل لفترة وجيزة كما قام بتأسيس قناة فضائية باسم قناة الزوراء.



لجأ مشعان الجبوري مجددا إلى سوريا بعد اتهامه بالتعاون مع مجموعات معادية للدولة فأنشأ فيها قناة الرأي التي اشتهرت بدعمها للقذافي.

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