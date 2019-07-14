2019/07/14 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال عضو تيار الحكمة الوطني، جواد البزوني، ان التظاهرات المليونية المقبلة الخطوة الأولى لانتزاع الحقوق وتقديمها للمستحقين".

وذكر البزوني في برنامج {ممنوع من العرض} بثته قناة الفرات الفضائية مساء اليوم ان "التظاهرات ستكون سلمية والمطالبة بالحقوق جزء مهم من عمل المعارضة".وبين "في البصرة هناك مخاوف من المحافظ والداعمين له والمستفيدين بحصول تجاوزات كما حصل سابقا واليوم نطمأن أهلنا ان مطالبنا مشروعة ومن صلب معاناة الناس بتوفير فرص العمل والخدمات جراء سوء إدارة الثروة".وأكد البزوني ان "المشاركة جزء مهم من عملنا ونحن لم ندافع عن الفاسدين يوما وغض الطرف عنهم وقررنا النزول الى الساحة لرفع صوت الناس والمطالبة بالحقوق لتحسين مستوى المعيشة وتيار الحكمة ليس بعيداً عن هموم الناس".وتابع "لو اردنا ركوب الموجة لاندفعنا للشارع في أوقات حرجة سابقة ولغيرنا المحافظ" مشيراً الى ان "هناك خوف من تيار الحكمة بعد تحوله لمعارضة".وأوضح "اليوم بعملنا في البحث بتفاصيل الفساد في مؤسسات الدولة والمشاريع والدرجات الوظيفية وهناك مخاوف ان يذهب تيار الحكمة الى محاكمة الفاسدين والعمل على إقالة محافظ البصرة".وشدد "نحن لا نطمع بالحصول على موقع العيداني بقدر اصلاح المنظومة والخلل الإداري والبصريون هم من يقررون محافظهم المقبل ولم نطمع لنيل هذا الموقع".ولفت الى ان "سقف المطالب في البصرة أكبر لكن مشكلة الخدمات والعاطلين عن العمل والاستثمار واحدة من التي ذكرت في البرنامج الحكومي ولم يتحقق منها شيء" لافتا الى ان "التظاهرات ستكون مليونية شاملة لـ 14 محافظة هناك تنسيق عالٍ بين اللجان".وتابع ان "الهجمة الإعلامية على تظاهرات الحكمة والتي ستكون البوابة لمشاركة الجميع وهي الخطوة الأولى لفعالياتنا لانتزاع الحقوق وتقديمها للمستحقين".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البزوني: التظاهرات المقبلة الخطوة الأولى لانتزاع الحقوق وتقديمها للمستحقين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البزوني: التظاهرات المقبلة الخطوة الأولى لانتزاع الحقوق وتقديمها للمستحقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).