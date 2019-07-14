مجلس واسط: إعتداء المحافظ على ضابط السيطرة “سابقة خطيرة” ويجب استجوابه

2019/07/14 | 23:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ واسط… وصف مجلس محافظة واسط، الاحد، حادثة اعتداء المحافظ محمد المياحي على ضابط في سيطرة اللج بالسابقة الخطيرة في الاعتداء على القانون، مؤكدا أنه سيستضيف المحافظ في جلسته المقبلة.وقال عضو المجلس تركي الغنيماوي، في تصريح صحافي اطلعت عليه / بدر نيوز/ ، ان ”المجلس أوصى اللجنة الأمنية في المجلس الى فتح تحقيق […]

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