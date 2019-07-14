نزاع عشائري يودي بحياة ضابط تخرج اليوم من الكلية العسكرية

2019/07/14 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أفاد مصدر امني، اليوم الاحد، بأن نزاعا عشائريا في الدورة ادى الى مقتل ضابط تخرج اليوم من الكلية العسكرية.وقال المصدر ان “نزاعا عشائريا قديما تطور الى استخدام الاسلحة الخفيفة في منطقة هور رجب التابعة لمنطقة الدورة جنوبي بغداد، ما اسفر عن مقتل ضابط برتبة ملازم”.واضاف ان “الضابط الذي تخرج اليوم

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