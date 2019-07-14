2019/07/14 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شارك زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني بحضور رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ورئسة برلمان كوردستان ريواس فائق، مساء الاحد، في الاحتفال باليوم الوطني الفرنسي الذي اقيم باربيل .وجرت مساء الاحد مراسم مهيبة بذكرى العيد الوطني الفرنسي في القنصلية الفرنسية العامة باربيل .وجرت خلال المراسم قطع كعكة الصداقة من قبل القنصل الفرنسي ومسعود بارزاني ورئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني.واحتفلت فرنسا اليوم الاحد بالعيد الوطني الفرنسي احتفالا بحصار سجن الباستيل واقتحامه من قبل الثوار الفرنسيين في باريس وتحرير جميع السجناء عام 1789.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسعود بارزاني ورئيسا حكومة وبرلمان الاقليم يشاركون باليوم الوطني الفرنسي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسعود بارزاني ورئيسا حكومة وبرلمان الاقليم يشاركون باليوم الوطني الفرنسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).