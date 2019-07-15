محرز يقود الجزائر لنهائي كاس الامم الافريقية

2019/07/15 | 00:00

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بغداد اليوم

بغداد اليوم

اقصى منتخب السنغال اليوم الاحد، منتخب تونس بهدف وحيد وبخطأ لاعب تونسي في مرماه، في لقاء جرى على ملعب "الدفاع الجوى"، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر حتى يوم 19 تموز الجارى.

سيطر المنتخب

بغداد اليوم

عاد فريق الشرطة المتوج بلقب المنافسة خاسرا من الميناء البصري صفر - 1، في لقاء جرى على ملعب الفيجاء بالبصرة في ختام الجولة 36 بدوري الكرة الممتاز.

بداية الشوط الاول شهدت نزعة هجومية للشرطة من اجل هدف مبكر ، لكن مشكلته كانت بالعودة ال

بغداد اليوم _ بغداد

وجه نجم المنتخب الوطني العراقي، ولاعب نادي الدحيل القطري مهند علي "ميمي"، اليوم الأحد، رسالة إلى جمهور نادي الشرطة الذي غادره قبل أيام إلى ناديه القطري الجديد.

وكتب "ميمي" على حسابه في "الانستغرام&qu

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