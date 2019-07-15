2019/07/15 | 00:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلنت الخارجية الإيرانية، مساء الأحد، أن زيارة من المتوقع أن يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة طهران ليست مؤكدة.

وقال المتحدث باسم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الايرانية: زيارة ماكرون إلى طهران ليست مؤكدة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الايرانية: زيارة ماكرون إلى طهران ليست مؤكدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).