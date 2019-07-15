وزير جزائري سابق يمثل مجددا أمام القضاء

2019/07/15 | 00:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

مثل وزير النقل والأشغال العمومية الجزائري الأسبق، عبد الغني زعلان، اليوم الأحد، أمام قاضي التحقيق في محكمة بالعاصمة، للاستماع لأقواله في إطار التحقيق

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