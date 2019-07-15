عدنان الأسدي يشن هجوما على عودة رافع العيساوي و يرفض جلوس المالكي مع قادة ساحات الاعتصام – فيديو

2019/07/15 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : قال وكيل وزارة الداخلية السابق القيادي في حزب الدعوة عدنان الاسدي ” لو كنت بمحل المالكي لما جلست مع داعمي ساحات الاعتصام ” ، و شن هجوما على رافع العيساوي و عدد اخر لم يسمهم من قادة ساحات الاعتصام ..خلال لقاء مع المقدم عزيز الربيعي على قملة ان آر تي فيديو

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