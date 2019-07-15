متى يجب تبديل فرشاة الأسنان؟

2019/07/15 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تمثل فرشاة الأسنان بيئة مثالية لظهور عدد من الأمراض وتكاثر البكتيريا في حال لم يتم تغييرها بالوقت المناسب، وذلك وفق تحذيرات طبية، ونتائج أبحاث ودراسات مكثفة.وحذر أطباء الفم والأسنان مرارا، من عدم تغيير فرشاة الأسنان باستمرار، خاصة أن أبحاثا كثيرة وجدت أن الفرشاة تعد وكرا مخفيا للكثير من الجراثيم والفيروسات.ويرى أطباء أن […]

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