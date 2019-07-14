2019/07/15 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يا تـموز

ميسون نعيم الرومي

اربعطعـَـش ثوره وابشـهر تموز

هب كل العراق ازغاره واكباره

فلاحين عـمال اوشــباب اوشــيب

هتفـَــت للعـراق : اتعيـش ثـواره

زحفوا ع الظلم والجور والحرمان

قـوّادَه زلم ..



ابـطالـَه وابـرارَه

العالم (ذهل) ..



والحدث هز الكون

يفخر كل شعب ..



وابثورة احراره

ايد ابأيد و(ابتموز) شـعب او جيش

فجر ثورتـَه وانهزمـَـت اشــراره

ابن دجله اوفرات اسهوله والوديان

واشمال العراق اجنوبه واهواره

على اسـتعمار ثاراوسـطوة الاقطاع

على ضيم العراق..الفگـر واضراره

حضن كل الشعب والفقره والمعتاز

(ابن قاسم) بطل والشعب انصاره

فرح كل العراق ارتفعت الرايات

هتفوا (للزعيم) ازغاره واكباره

حبيب الشعب وابن الشعب وجه الخير

(كريم) ابن العراق امخـَلـِّدَه ادواره

بغداد العزيزه اصبحت فوگ الفوگ

والشعب ابتشـر وانتشـرت اخباره

وزع بالأرض عَ الفـقـره والفلاح

زهـَه بيه الزرع وانتعشت اهواره

نشـر كل العلم ما ضلت اميـّه

شـجع بالصناعه اوشـيد اعماره

(أمم) بالنفط والنفط ملك الناس

بـِنـَه كل العراق او علـَّه بسواره

عـِله نخل الوطن والسعف حد الغيم

شـيد بالســـدود او تشـــهد انهاره

مدارسنه بناهه ..



المشفه والروضات

كل شـعبه يحبه او كثرت انصاره

لذلك حـَـرّكـَـوْ مجموعة الأذناب

(أنذال) اذبـَحـَـوا بالشعب واخياره

واتآمرعدوّه وانذبـَـح (تـموز) ..

واحرار العراق اوكتلوا اخياره

يا (تموز) ..



خنگوْ فرحتك بينه

واعراق انتكس وانطفت انواره

من يومه العراق او شعبه هالمضيوم

واسـنين انگضت بيدين غـَـدّاره

يا وَسـفه الحكم بيدين ..



غدّاره

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14 / تموز /2019

ســــــــــــــتوكهولم

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