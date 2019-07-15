تنسيقية بغداد: تظاهراتنا سلمية ولا نسعى لإسقاط الحكومة

2019/07/15 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد الناشط من تنسيقيات تظاهرات بغداد مصطفى سعد على سلمية التظاهرات المقبلة.

وقال سعد لبرنامج {ممنوع من العرض} بثته قناة الفرات الفضائية "نحن مجموعة شباب من تنسيقيات المحافظة وجميعنا عاطلين عن العمل ولا يوجد مستقبل لنا ولا لعوائلنا في هذا البلد، الى متى السكوت نريد حقوقنا وسئمنا الوعود المؤجلة بلا طائل".وأضاف "تظاهراتنا سلمية ولا نسعى الى إسقاط الحكومة بل لنيل الحقوق".وشدد سعد "لم نلمس أي شيء من البرنامج الحكومي في البصرة وخاصة توزيع قطع الأراضي على المواطنين وسنستمر بالتظاهرات لحين تحقيق المطالب وقد تتحول الى اعتصامات".انتهى

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