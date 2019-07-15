ايران تعلن إكتمال القبة الجديدة للإمام الحسين ‘ع’ وتؤكد: ستستمر 400 عام

2019/07/15 | 00:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس اللجنة الإيرانية لإعادة إعمار العتبات المقدسة حسن بلارك، الاحد، إكتمال العمل في مشروع تشييد القبة الجديدة لمرقد الإمام الحسين (ع) ونقلها إلى كربلاء المقدسة في العراق.وفي هذا السياق قال بلارك في تصريح نشرته وكالة انباء “فارس”، إنه “وبالتزامن مع ذكرى مولد الإمام علي الرضا (ع) فقد تم اتخاذ الخطوة الأولى لنقل وتركيب …

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