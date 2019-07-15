الزبيدي: البغدادي في ليبيا وداعش يركز على منطقتين بالعراق

2019/07/15 | 00:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف الوزير الاسبق باقر جبر الزبيدي، الاحد، مكان وجود زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي، فيما اشار الى عملية “ارادة النصرة” التي انطلقت الاسبوع الماضي لملاحقة فلول داعش في المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار إلى الحدود العراقية -السورية.وقال الزبيدي في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه ان “النجاحات الامنية الاخيرة التي […]

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