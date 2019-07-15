الحشد الشعبي يصدر بياناً حول الاعتداء على مقر رئيس الوقف الشيعي

2019/07/15 | 00:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت هيئة الحشد الشعبي، بياناً بشأن حادث الاعتداء على مقر اقامة رئيس ديوان الوقف الشيعي.وأكدت الهيئة خلال البيان، انها تستنكر بشدة حادث الاعتداء، على مقر إقامة السيد رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي في بغداد، معلنة مساندتها للأجهزة الأمنية، في ملاحقة المتورطين بالحادث.وأوضح البيان، إن هيئة الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية، ترتبط بالقائد العام …

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