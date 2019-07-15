2019/07/15 | 00:28

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الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية السيد نوري المالكي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس اقليم كردستان

تلقى الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية السيد نوري المالكي اتصالا

هاتفيا من رئيس اقليم كردستان السيد نيچرفان بارزاني بمناسبة انعقاد

المؤتمر السابع عشر لحزب الدعوة واعادة انتخاب السيد نوري المالكي

أميناً عاما للحزب . واعرب السيد الامين العام عن شكره وتقديره لرئيس اقليم كردستان على ما

عبر عنه من مشاعر طيبة ، متمنيا بدوام الصحة والسعادة ومزيد من التقدم لإقليم كردستان والعراق عموماً

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