بريطانيا وفرنسا وألمانيا تجدد التزامها بالاتفاق النووي مع إيران

2019/07/15 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت ثلاث من الدول الأوروبية وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بيانا مشتركا بشأن موقفها من الاتفاق النووي مع ايران.

وجددت الدول الثلاث عبر البيان، التزامها ببنود الاتفاق النووي، على الرغم من تزايد المخاوف المتعلقة بإنهيار الاتفاق، معربة في الوقت ذاته، عن قلقها البالغ من الهجمات الأخيرة في الخليج، وتردي الأوضاع الأمنية بالمنطقة.

وأكد البيان المشترك، ان الوقت قد حان للتصرف بمسؤولية، والبحث عن سبل خفض التوتر والتصعيد، واستئناف الحوار بين أطراف الازمة.

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