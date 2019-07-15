ظريف: إبداء الأوروبيين رغبتهم في إنقاذ الاتفاق النووي غير كاف

2019/07/15 | 00:31

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بغداد اليوم - متابعة

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن مجرد إبداء الرغبة بالحفاظ على الاتفاق النووي من ق...





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