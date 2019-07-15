مقتل 9 في تحطم طائرة صغيرة تقل مظليين بالسويد

2019/07/15 | 00:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات

قال مسؤولون سويديون إن طائرة صغيرة تقل مظليين تحطمت شمال السويد بعد وقت قصير من إقلاعها ما أدي إلى مقتل جميع الاشخاص التسعة

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