2019/07/15 | 00:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- وكالات
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قال مسؤولون سويديون إن طائرة صغيرة تقل مظليين تحطمت شمال السويد بعد وقت قصير من إقلاعها ما أدي إلى مقتل جميع الاشخاص التسعة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 9 في تحطم طائرة صغيرة تقل مظليين بالسويد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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