منصة “يس عراق” تطلق تطبيقاتها المجانية على متجري ابل و سامسونغ

2019/07/15 | 00:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : تطلق منصة يس عراق تطبيقاتها على متجري ابل و سامسونغ ، و بإمكان متصفحي موقعنا تحميل التطبيق من على موقعنا في نهاية الصفحة الرئيسة مباشرة

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