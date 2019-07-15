2019/07/15 | 00:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ الملازم محمد عبد الوهاب الدليمي تخرج من الكلية العسكرية وقتل بنفس اليوم بنزاع عشائري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. تخرج من الكلية العسكرية ونزاع عشائري ينهي حياته) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. تخرج من الكلية العسكرية ونزاع عشائري ينهي حياته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).