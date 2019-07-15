أردوغان يربط ضرورة شراء تركيا

2019/07/15 | 01:02

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بغداد اليوم - متابعة

أرجع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حاجة بلاده لمنظومات الصواريخ الروسية "إس-400" إلى ضرورة منع أحداث في بلاده مثل تلك التي شهدتها الكويت وقطر والعراق وسوريا واليمن وغيرها.وقال أردوغان، في تصريح أدلى به خلال اجتماع عقده مع رؤساء تحرير عدد من وسائل الإعلام في اسطنبول، حسبما نقلته وكالة "الأناضول" الرسمية: "تركيا وبشرائها إس-400 لا تستعد لحرب.



الغرض من هذه المنظومات الخاصة بالدفاع الجوي هو ضمان السلام والأمن في بلادنا.



وهناك خطوات أخرى نتخذها لتحسين قدراتنا الدفاعية للهدف نفسه".

وشدد أردوغان على أن كل هذه الإجراءات، بما في ذلك شراء "إس-400"، أمر ضروري بالنسبة لتركيا وليس اختياريا، مشيرا إلى أنه ليس من الصعب العثور على أمثلة تؤكد ذلك.

وأوضح الرئيس التركي: "هناك الأحداث التي حصلت منذ ربع قرن في البوسنة والهرسك، والكويت، والأحداث التي حصلت في الماضي الأقرب في العراق وسوريا وأوكرانيا واليمن وقطر، والمشاكل الناجمة عن توسع إسرائيل في المنطقة".

وتابع أردوغان أن "كل هذه الأمثلة تظهر النتائج التي ستكون مضطرا لمواجهتها عندما لا تكون قويا"، مشيرا إلى أن مسألة شراء بلاده منظومات "إس-400" يجب النظر فيها من هذه الزاوية.

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وقال حسين في تصريح صحفي، إن "الجانب التركي يمارس ضغوطات كبيرة للإبقاء

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