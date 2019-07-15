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سقوط قذيفتي هاون على قرية الهويدر شمال شرقي بعقوبة


سقوط قذيفتي هاون على قرية الهويدر شمال شرقي بعقوبة
2019/07/15 | 01:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سقوط قذيفتي هاون على قرية “الهويدر” شمال شرقي بعقوبة

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