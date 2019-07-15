ديالى.. لجنتها الامنية تكشف عن

2019/07/15 | 01:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشفت اللجنة الامنية في مجلس ديالى، المس الاحد، عن سر ما اسمته بـ"المعلومة الذهبية"، التي اطاحت باخطر خلايا تنظيم داعش في المحافظة.

وقال رئيس

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