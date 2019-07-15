2019/07/15 | 01:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يس عراق : تداول ناشطون أعضاء في مجموعة مانفستو على واتس رسالة لعضو المجموعة لؤي الخطيب الذي قال انه على الطائرة خلال ما اسماه تهكير موقعه .
وفور هبوط طائرته كتب الخطيب رسالة قال فيها ” أيها الهاكر افعلوا الاسوا سنفعل الأفضل ” ..
و لايزال عشرات المغردين مع فرضية انه تراجع عن الاستقالة باعتبار […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لؤي الخطيب كان بالطائرة لحظة تهكير صفحته : يرسل تغريدة للهاكر فور هبوطه – صور) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وفور هبوط طائرته كتب الخطيب رسالة قال فيها ” أيها الهاكر افعلوا الاسوا سنفعل الأفضل ” ..
و لايزال عشرات المغردين مع فرضية انه تراجع عن الاستقالة باعتبار […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لؤي الخطيب كان بالطائرة لحظة تهكير صفحته : يرسل تغريدة للهاكر فور هبوطه – صور) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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