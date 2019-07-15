لؤي الخطيب كان بالطائرة لحظة تهكير صفحته : يرسل تغريدة للهاكر فور هبوطه – صور

2019/07/15 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : تداول ناشطون أعضاء في مجموعة مانفستو على واتس رسالة لعضو المجموعة لؤي الخطيب الذي قال انه على الطائرة خلال ما اسماه تهكير موقعه .وفور هبوط طائرته كتب الخطيب رسالة قال فيها ” أيها الهاكر افعلوا الاسوا سنفعل الأفضل ” ..و لايزال عشرات المغردين مع فرضية انه تراجع عن الاستقالة باعتبار […]

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